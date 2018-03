CAMION SPROFONDA IN MARCIAPIEDE A PESCARA, NESSUN FERITO

PESCARA. Un camion e' sprofondato questa mattina in via Pepe, a Pescara, mentre stava eseguendo dei lavori. Nessuno e' rimasto ferito. Al momento dell'incidente si trovava su un marciapiede, nei pressi dello stadio. Si e' inclinato, accasciandosi sul lato del guidatore ed e' sprofondato nel marciapiede appoggiandosi su un'abitazione. Sul posto vigili del fuoco, vigili urbani e gli assessori Enzo Del Vecchio e Giacomo Cuzzi. I lavori in corso riguardano la pulizia di Fosso Bardet per conto del Comune. In particolare si stava intervenendo per lo spurgo.