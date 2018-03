MANAGEMENT PER LE PROFESSIONI SANITARIE

POZZILLI (CB). Management per le funzioni di coordinamento infermieristico e per le professioni sanitarie. Questo il tema del Master di primo livello promosso dall’Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed nell’ambito di una convenzione con il Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione, Facoltà di Medina e Chirurgia dell’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”.

Sotto la responsabilità della dottoressa Rosaria Alvaro, il Master rappresenta una opportunità di formazione avanzata per coloro che sono in possesso della Laurea di primo livello in area sanitaria. Una ulteriore specializzazione che infermieri, ostetrici, logopedisti, tecnici di laboratorio etc. possono spendere in ambito professionale.

Il corso garantisce l’acquisizione di competenze specifiche nell’area gestionale-organizzativa e si focalizza sull’interazione fra persone e contesto di lavoro.

Il Master ha la durata complessiva di un anno accademico e prevede l’acquisizione di 60 crediti pari a n.1500 ore di attività didattica distribuite: n. 510 ore di attività didattica frontale alla presenza di docenti e le restanti ore in attività pratiche da svolgersi presso IRCSS Neuromed di Pozzilli (IS).

La domanda di ammissione deve essere effettuata entro e non oltre il 20 febbraio 2015 in modalità on-line, connettendosi al sito di Ateneo http://delphi.uniroma2.it.