DRAGAGGIO PORTO ORTONA. EFFETTUATI I RILIEVI BATIMETRICI

ORTONA. Giovedì e venerdì scorsi l’Arta Abruzzo ha effettuato i rilievi batimetrici del porto di Ortona nel perimetro da sottoporre alle operazioni di dragaggio. Le misurazioni sono state svolte con la Motonave Ermione su incarico del Comune di Ortona. Per conoscere l’andamento delle profondità del porto i tecnici dell’Agenzia hanno impiegato la tecnologia “multibeam”, che consente la copertura totale dell’area esaminata e la precisione centimetrica del rilievo grazie ad un fascio acustico che “insonifica” il fondale marino. E’ in corso l’elaborazione dei dati, che verranno trasmessi all’amministrazione committente per i successivi adempimenti.

Sulla base dei rilievi batimetrici Arta fornirà assistenza per i carotaggi ed eseguirà le analisi dei sedimenti per la caratterizzazione del sito.