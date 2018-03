SANITÀ. APPALTO GESTIONE RSA CASTILENTI: VINCE LA KCS CAREGIVER

TERAMO. A gestire la RSA di Villa San Romualdo di Castilenti, sarà ancora la KCS Caregiver che si è aggiudicata la nuova gara di appalto della Asl di Teramo per una cifra di 6,7 milioni euro Iva esclusa, in cinque anni. Alla gara hanno partecipato undici operatori economici, i quali sono stati giudicati da una commissione che, oltre al prezzo, ha valutato la qualità delle offerte tecniche ricevute. La KCS Caregiver, oltre ad avere ottenuto un punteggio molto elevato in termini di qualità, è risultata essere anche quella che ha presentato l'offerta economica migliore, con un ribasso del 5,01% rispetto al capitolato di gara. (ANSA).