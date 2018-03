SORPRESO CON EROINA, ARRESTATO UOMO DI PRATOLA PELIGNA

PRATOLA PELIGNA. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri dei Sulmona hanno arrestato un 47enne, perche' sorpreso in possesso di 5 dosi di sostanza stupefacente verosimilmente di tipo eroina.

I militari, mentre svolgevano un normale servizio di controllo del territorio a Pratola Pelgna, hanno intravisto l'arrestato, del posto, in compagnia di una ragazza del luogo. Al momento del controllo i due stavano per entrare nella vettura di proprieta' dell'arrestato. Alla richiesta dei documenti l'uomo ha mostrato visibile nervosismo che ha indotto i carabinieri a procedere ad una perquisizione prima personale nei suoi confronti e poi veicolare. All'interno della macchina erano occultate, ma di immediata disponibilita', 5 dosi di stupefacente ed altro materiale che sarebbe servito a confezionarne altre dosi. Gli investigatori hanno quindi provveduto ad effettuare una perquisizione domiciliare a casa del 47enne che, pero', e' risultata negativa. Atteso il tipo di stupefacente e la sua ripartizione in dosi i militari hanno proceduto all'arresto dandone notizia al magistrato di turno della Procura presso il Tribunale di Sulmona che ha disposto gli arresti domiciliari.