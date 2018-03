MIGLIAIA DI STORNI INVADONO VASTO, ARRIVANO I FALCHI

VASTO. Da qualche settimana, attratti dai pini, migliaia di storni sorvolano pericolosamente viale D'Annunzio a Vasto, a poche centinaia di metri dalla centrale Piazza Rossetti. Il Comune ha chiesto aiuto ai falconieri della "Hawk service bird control" che da Sulmona hanno portato e fatto alzare in volo falchi addestrati per impedire agli storni di tornare sugli alberi della zona e cospargere di guano i marciapiedi sottostanti. «Stiamo lavorando per prevenire ed eliminare il problema degli stormi di uccelli nelle adiacenze di viale Gabriele D'Annunzio affinché possano essere garantiti decoro urbano e salute pubblica» commenta il vice sindaco Vincenzo Sputore.