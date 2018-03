VARIANTE ANAS. INCIDENTE TRA PIU’ VEICOLI NELLA GALLERIA LE PIANE

FRANCAVILLA. Intorno alle 19 l’Anas ha disposto la chiusura provvisoria della galleria Le Piane sulla strada statale 714 ‘Tangenziale di Pescara’ nel comune di Francavilla al Mare in provincia di Chieti, a causa di un incidente tra più veicoli.

Sul posto è presente il personale dell’Anas per la gestione della viabilità e per ripristinare la normale circolazione il prima possibile.