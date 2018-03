LADRI DI BANCOMAT IDENTIFICATI E DENUNCIATI DAI CARABINIERI

ORTONA. Rubano bancomat e prelevano denaro contante utilizzandoli presso gli sportelli di alcuni istituti di credito. A finire nella rete dei Carabinieri della Stazione di Torino di Sangro (CH) sono stati un 21enne di Vasto (CH) ed un 49enne di Paglieta (CH), entrambi noti alle forze dell’ordine, che dovranno ora rispondere dei reati di furto aggravato e utilizzo fraudolento di carte di credito. Distinti gli episodi che li hanno visti protagonisti. Come accertato nel corso delle indagini degli uomini dell’Arma il primo, il mese scorso, aveva infranto il finestrino di un’auto parcheggiata il località “Le Morge” di Torino di Sangro e, dopo essersi impossessato della somma di 150 euro in contanti e una carta bancomat lasciati incustoditi, aveva utilizzato quest’ultima per prelevare, in modo fraudolento, altri 500 euro presso alcuni istituiti di credito di Vasto. Diverso l’episodio che aveva invece visto protagonista l’altro denunciato. Il 49enne, lo scorso Dicembre 2014, era riuscito ad impossessarsi della carta bancomat di un suo parente e l’aveva poi utilizzata per prelevare la somma contante di 500 euro presso alcuni istituti di credito di Lanciano (CH).

Denunciato a piede libero, con l’accusa di furto aggravato, anche un 49enne della provincia di Lecce che, lo scorso ottobre 2014, nell’area di servizio Sangro Ovest, aveva rubato il portafogli, con all’interno 900 euro in contanti, ad un avventore di 40 anni.