INCIDENTI STRADALI: PRENDE IN PIENO UN ALBERO, È GRAVE

LORETO. Un uomo di circa 40 anni , P.D., residente in provincia di Pescara, é rimasto ferito in modo serio nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 10.40, in un incidente stradale accaduto in contrada Farina di Passo Cordone, frazione di Loreto Aprutino (Pescara) lungo la Sp 18. Secondo una prima sommaria ricostruzione il 40enne, mentre procedeva in direzione monti, avrebbe da solo improvvisamente perso il controllo della vettura, andando a schiantarsi contro un albero. Dopo l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che, dopo le prime cure hanno predisposto il trasferimento del ferito in ospedale a Pescara con l'elisoccorso. L'uomo avrebbe riportato un trauma e delle fratture, ma al momento dei soccorsi era cosciente. Sulle cause e sulla dinamica dell'incidente indagano gli agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Penne.