CONFERENZA SINDACI PESCARESE: OK A CONSUNTIVO 2013 E REPORT 2014

COMUNI. CUGNOLI. Si e' svolta ieri presso la Sala Figlia di Jorio della Provincia di Pescara la Conferenza dei sindaci dell'Associazione dei Comuni del Comprensorio Pescarese - Sportello Unico Attivita' Produttive - convocata per illustrare lo stato dell'arte delle attivita' del Suap, dopo piu' di un anno di gestione con il coordinamento del Comune di Cugnoli - nuovo Comune Capofila da ottobre 2013 - e per delineare gli scenari e le prospettive per il futuro. «Gli ottimi risultati raggiunti - commenta il sindaco di Cugnoli Lanfranco Chiola - sono il frutto del fondamentale lavoro dell'intera struttura, costituita dai tecnici e dal personale sia del Comune che del Suap che ringrazio per il loro costante impegno e la loro alta professionalita'. Tutta la struttura organizzativa - continua il sindaco - ha saputo rispondere con efficacia ed efficienza alle richieste che provengono dal mondo produttivo che quotidianamente si confronta con un mercato che e' sempre piu' globalizzato». Nell'immediato futuro dell'Associazione dei Comuni del Comprensorio Pescarese c'e' la nuova piattaforma Arit - presentata nel corso dell'assemblea dal neo direttore generale dell'Arit (Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica), Andrea Grilli che ha illustrato le peculiarita' di questo progetto innovativo relativo al nuovo sistema di gestione delle pratiche Suap che permettera' ad ogni tecnico di presentare le sue pratiche, con apposita password, direttamente dalla propria postazione.