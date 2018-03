DA DISTRIBUTORI BEVANDE, ASL TERAMO INCASSERÀ QUASI 2MLN

TERAMO. Dall'appalto per le macchinette distributrici di bevande, la Asl di Teramo guadagnera' quasi due milioni di euro in cinque anni. Due aziende teramane si sono aggiudicate il servizio di ristoro tramite distributori automatici di bevande calde e fredde e di alimenti, all'interno delle strutture aziendali. Precisamente, la Asl incassera' precisamente un milione e 805mila euro netti, in cinque anni. Alla gara hanno partecipato otto ditte, ma l'offerta delle due ditte riunite in associazione temporanea d'impresa consente alla Asl di potersi assicurare un importante introito economico, di molto superiore a quello degli anni precedenti.