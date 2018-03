LUTTO IN CASA CISL: MORTO LUIGI DI GIAMBERARDINO

PESCARA. Nella notte è deceduto Luigi Di Giamberardino, dirigente sindacale della Cisl fin dagli anni ’60.

Ha iniziato la sua attività come operatore sindacale presso la CISL di Pescara curando l’ufficio vertenze ed i settori agricoltura e servizi.

Nel 1965 ha ricoperto la carica di Segretario Generale della Federazione Coltivatori Diretti e Mezzadri ed è stato componente del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo Nazionali della stessa Federazione.

Nel 1969 è stato eletto quale componente di Segreteria della CISL Territoriale di Pescara, carica che ha ricoperto fino alla elezione a Segretario Generale nel 1981.

E' stato Segretario Generale della CISL di Pescara fino al giugno 1989, quando ha lasciato l’incarico a seguito dell’elezione a componente di Segreteria della CISL Abruzzo.

Nel 1990 è stato eletto Segretario Generale della CISL Abruzzo e componente del Comitato Esecutivo e del Consiglio Generale Confederali, cariche che ha ricoperto fino al 1996, anno in cui si è dimesso per ragioni di salute.

Ha guidato l’Organizzazione in anni difficili, svolgendo un ruolo propositivo nel lungo ed animato confronto con la Regione e con le Associazioni datoriali per garantire uno sviluppo ordinato ed un riequilibrio delle aree territoriali abruzzesi.

Ha svolto incarichi anche negli Enti previdenziali, rivelando spiccate doti di competenza: per circa 10 anni ha fatto parte del Comitato INPS Provinciale di Pescara e dal 1974 è stato anche eletto Presidente dell’INAM di Pescara. Nel 1985 è entrato a far parte della Giunta della Camera di Commercio di Pescara, carica ricoperta fino al mese di luglio del 1992.

I funerali si svolgeranno nel pomeriggio di domani 20 febbraio, alle ore 15,00, presso la Chiesa di Cristo Re (Gesuiti), Via del Santuario, 160 Pescara.