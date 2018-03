CALCIO: ACCESERO FUMOGENI, SCATTA DASPO PER DUE TIFOSI TERAMO

PISA. Due tifosi del Teramo di 18 e 16 anni sono stati denunciati dalla polizia di Pontedera (Pisa) per accensione pericolosa e sottoposti a Daspo per due anni dopo esser stati riconosciuti, tramite le telecamere della videosorveglianza dello stadio di Pontedera (Pisa), come i responsabili dell'accensione di due fumogeni durante la partita di Lega Pro tra i granata locali e il Teramo del 14 dicembre 2014. Dopo la visione delle immagini, gli agenti hanno avviato le indagini e anche grazie all'ausilio dei colleghi della questura di Teramo sono riusciti a individuare e sanzionare i due ultrà.