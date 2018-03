MONTESILVANO. VIA LIBERA ALL’AFFITTO DI POLTRONA/CABINA

MONTESILVANO. Anche Montesilvano dice ok all’affitto di poltrona/cabina. Lo ha deciso la Giunta Maragno con una delibera che avvia l’iter per consentire alle imprese artigiane del Comune di concedere in affitto ad altri professionisti cabine da estetista o poltrone da acconciatori.

In pratica parrucchieri o estetisti, titolari di un locale in possesso di tutti i requisiti e le autorizzazioni previste dalla legge, concedono in affitto una poltrona o una cabina ad altri professionisti che, in veste di imprenditori in possesso di titoli abilitativi e requisiti professionali, esercitano la propria attività in modo autonomo.

Il locatore e l’affittuario stipuleranno un contratto che stabilirà durata, superficie data in uso, identificazione delle postazioni che non potranno quindi essere utilizzate dall’affidante, la tipologia di attività che verrà esercitata, con modalità e condizioni di esercizio, come ad esempio giorni e fasce orarie.

Le attività con un numero di dipendenti fino a 3 potranno affittare una postazione; per gli esercizi che hanno dai 4 ai 9 dipendenti due postazioni e infine 3 per le imprese con più di 10 dipendenti.