MONTESILVANO. PARTE IL CANTIERE DI VIA ALESSANDRINI

MONTESILVANO. Sono stati consegnati i lavori di manutenzione e realizzazione di opere di primaria urbanizzazione in via Alessandrini, nel tratto compreso tra Corso Umberto e via Verrotti. Gli interventi prevedono la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione, del manto bituminoso e della segnaletica stradale. La strada, infatti, ad oggi si presenta per metà urbanizzata, mentre per la restante parte è costituita da un fondo stradale di materiale arido.

I lavori, che dovrebbero iniziare già nella prossima settimana e potrebbero concludersi entro due mesi, sono stati affidati alla ditta Di Battista Marino, per un importo di 20.600 €.