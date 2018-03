CALCIO:INCIDENTI LATINA-PESCARA: CONVALIDATO ARRESTO TIFOSO

PESCARA. Arresto convalidato, dal Gip del Tribunale di Pescara, Maria Michela Di Fine, per il tifoso biancazzurro finito in manette lunedì dopo i disordini di sabato scorso all'esterno dello stadio "Francioni" di Latina, prima dell'incontro di calcio Latina-Pescara. Ora è agli arresti domiciliari. Intanto, nelle ultime ore gli agenti della Digos di Pescara, grazie alla visione delle immagini delle telecamere e alla visione dei filmati registrati nella zona, hanno denunciato a piede libero altri due tifosi biancazzurri si trent'anni, che saranno sottoposti al Daspo e al divieto di assistere a manifestazioni sportive. L'indagine non é conclusa per cui non é escluso che si possa arrivare nelle prossime ore all'identificazione di altri tifosi. A Latina per gli incidenti di sabato scorso erano stati arrestati 7 tifosi pontini.