INCIDENTI: AUTO INVESTE ANIMALE, LIMITAZIONI SULLA STATALE 5

L’AQUILA. L'Anas comunica che, a causa di un incidente, sulla strada statale 5 Tiburtina Valeria e' provvisoriamente in vigore il senso unico alternato delle circolazione all'altezza del km 161,200, nei pressi del bivio per Molina Aterno (L'Aquila). Il sinistro ha coinvolto un'autovettura che ha investito un animale selvatico. Le squadre dell'Anas sono presenti sul posto per la gestione della viabilita' e per ripristinare il normale flusso della circolazione il prima possibile, a seguito dell'intervento della Guardia Forestale.