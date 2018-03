FURTI A TIR IN A14, 4 ARRESTI POLSTRADA VASTO

VASTO. Sgominata dalla polizia stradale del distaccamento di Vasto Sud una banda di ladri di merce dei tir che operava sull'A14, ai danni di camionisti fermi per riposare nelle aree di servizio. Questa notte sono stati arrestati in flagranza di reato D.M., 37 anni di Andria, A.M., 43 di Andria, D.S., 35 anni di Cerignola e T.A., 33 di Cerignola, sorpresi nell'area di servizio Trigno Ovest alle 3.30 dagli agenti della Polstrada, coordinati dal comandante provinciale Francesco Cipriano, mentre stavano caricando da un tir pneumatici destinati alla Fca Fiat di Melfi (Potenza). Alla vista dei poliziotti i quattro si sono dati alla fuga su una Fiat Ulysse, un'Audi A3 e un Iveco Magirus. Dopo un breve inseguimento sono stati bloccati nei pressi del casello di Vasto Sud, i mezzi risultano regolarmente detenuti.