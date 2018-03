AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' DIVENTA ASSOCIAZIONE POLITICA

POLITICA. TERAMO. Il 21 e 22 febbraio, guidati dal teramano Marco Pannella, nascerà a Teramo un'associazione politica di «recidivi estremisti della legalità». Lo annuncia, in una nota, Vincenzo Di Nanna. «Torniamo dunque a (ri)proporre e perseguire l'urgente necessita' (obbligatorieta') di una riforma strutturale della Giustizia che, a partire dall'adozione di un provvedimento di amnistia e indulto, conduca al ripristino della legalita' nel nostro ordinamento». Il 21 e 22 febbraio (sabato 21 dalle ore 16.00 e domenica 22 dalle ore 10.00, presso l'Hotel "Abruzzi" di Teramo, (viale Mazzini n. 18) - fa sapere Di Nanna - ci riuniamo per costituire Amnistia giustizia liberta' - Abruzzi, un'associazione politica i cui promotori, recidivi estremisti della legalita', si prefiggono lo scopo di proseguire e attuare il programma di riforma strutturale della Giustizia, gia' proposto con la presentazione delle liste elettorali di scopo 'Amnistia giustizia liberta''. Ripartiamo dunque dall'Abruzzo. Questo il programma della "tre giorni" dei radicali: 20 febbraio conferimento della laurea honoris causa in Comunicazione a Marco Pannella, da parte dell'Universita' degli Studi di Teramo, presso l'aula magna del campus universitario di Coste S. Agostino, via Balzarini, ore 10.30); "Congresso Mondiale per la liberta' della e nella cultura", sempre il 20 dalle ore 16.00 e sabato 21 dalle ore 10.00, presso l'Hotel "Abruzzi" di Teramo; fondazione dell'associazione Amnistia giustizia liberta' - Abruzzi, sabato 21 dalle ore 16.00 e domenica 22 dalle ore 10.00, presso l'Hotel "Abruzzi" di Teramo.