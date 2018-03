CACCIA A DUE CINGHIALI NEI PRESSI DEL BUS TERMINAL A VASTO

VASTO. Caccia a una coppia di cinghiali a Vasto nei pressi del bus terminal. Automobilisti e avventori del vicino bar in via dei Conti Ricci li avevano avvistati mentre si infilavano, dopo avere attraversato la strada, in un uliveto che costeggia la Circonvallazione Istoniense. Sulle loro tracce, una squadra formata dal personale del Corpo Forestale, dai volontari della Protezione civile e alcuni agenti della polizia del locale Commissariato. Uno dei due esemplari è stato ritrovato ferito dietro un cespuglio, forse a causa dell'impatto con un'auto. Immobilizzato e visitato da un veterinario è stato poi liberato nelle campagne fuori dal centro abitato. Le ricerche proseguono per l'altro esemplare.