DISSESTO IDROGEOLOGICO, MARIO TOZZI IN VISITA A MONTESILVANO

MONTESILVANO. L’assessore ai Lavori Pubblici Valter Cozzi ha incontrato questa mattina, presso la Sala Giunta del Comune di Montesilvano Mario Tozzi, geologo e giornalista. Il conduttore del programma televisivo “Gaia – Il Pianeta che vive” era in missione ufficiale per il Cnr, Centro Nazionale delle Ricerche, del quale è ricercatore.

Argomento al centro dell’incontro il dissesto idrogeologico che interessa il territorio di Montesilvano. «Montesilvano è uno degli esempi lampanti di come la cementificazione selvaggia che ha caratterizzato tantissimi comuni italiani ha prodotto conseguenze gravissime sull’ambiente. Numerose frane stanno interessando la nostra città, l’ultima in ordine di tempo – ha spiegato l’assessore Cozzi allo studioso – ha colpito la strada provinciale via Togliatti, appena una settimana fa. Sono necessarie indagini approfondite e interventi significativi su tutto il territorio».

Dal suo canto Tozzi, che fa parte di Italiasicura la Struttura di Missione contro il dissesto idrogeologico, guidata da Erasmo D’Angelis, ha annunciato un sopralluogo, nei prossimi mesi, sui vari punti di Montesilvano interessati da movimenti franosi. «Verificherò – ha dichiarato Tozzi – a che punto sono i finanziamenti che la Struttura ha previsto per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per Montesilvano».