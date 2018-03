SPOLTORE. CAMBIA LA VIABILITA’ A VILLA RASPA

SPOLTORE. Riordinare la viabilità di Villa Raspa di Spoltore per garantire maggiore sicurezza dei cittadini e migliorare la fluidità del traffico veicolare. Questo l’obiettivo della delibera di giunta del 13 febbraio scorso, promossa dal Vice Sindaco e assessore alla Polizia municipale, Enio Rosini, che aveva dato incarico al comandante del Corpo di Polizia Locale, Panfilo D’Orazio, di predisporre il riordino complessivo delle vie della Città. E’ stata la volta di Villa Raspa per cui la giunta ha, dunque, dato indicazione di istituire i sensi unici (direzione via Italia – via Stoccolma) sulle seguenti vie: via Bologna e via Roma, con divieto di sosta su ambo i lati); via Firenze, lasciando la possibilità di sostare sul lato della via con i civici pari e con il divieto di sosta sul lato dei civici dispari. Mantengono il doppio senso di circolazione (perché vie senza uscita) con l’istituzione del divieto di fermata su ambo il lati le seguenti vie: via Perugia, via Ancona, via Napoli, via Catania (in questo caso il divieto di sosta su ambo i lati è tra l’intersezione con via Reggio Calabria e quella con via Italia).

Inoltre, sempre su Villa Raspa (contrada Frascone) è stato dato indirizzo per istituire il senso unico di circolazione parte su via Montesilvano, dall’intersezione con via Sulmona fino all’intersezione con via Vasto, lasciando la possibilità di sostare sul lato destro del tratto a senso unico, con il divieto di fermata sul lato sinistro. Infine, con precedente atto di giunta, è stato, inoltre, regolamentato il transito su via Otranto con l’ istituzione del senso unico da via Bari a via Catania.