GRANATA DA FUCILE FRA CASSONETTI IMMONDIZIA A SULMONA

SULMONA. Una granata da fucile in un cassonetto dell'immondizia nella zona industriale di Sulmona. L'hanno trovata gli operai comunali della nettezza urbana che hanno subito chiamato i Carabinieri. Si tratterebbe di una granata anticarro ancora oggi in dotazione dell'Esercito italiano per rischiarare a giorno le zone delle operazioni. E' dotata di un lanciatore che permette un tiro a una distanza maggiore rispetto a una bomba a mano. I militari presidiano l'area in attesa degli artificieri.