TRANSCOM VINCE IL PREMIO COME MIGLIOR CONTACT CENTER DEL 2014

IL PREMIO. MILANO. Transcom Italia, azienda con sede anche a L’Aquila ha ottenuto il premio come miglior contact center in outsourcing del 2014. In particolare sono stati premiati la gestione e l'approccio innovativo di un contact center dedicato ai cittadini e alle aziende per la gestione di servizi e per l'assistenza, anche multilingua, di previdenza, assistenza sociale, assistenza sanitaria, welfare e riscossione tributi. Si tratta del principale e il più articolato sistema europeo, con il quale nel 2014 sono stati gestiti più di 22 milioni di contatti. Per il mercato privato è stato molto apprezzato il modello operativo messo a punto presso il contact center che da cinque anni gestisce la clientela di un leader globale nel settore dei pagamenti online e che delega alla front-line la responsabilità della soddisfazione del cliente finale, affidando al management un ruolo di supporto per facilitare la risoluzione dei problemi più critici e migliorare il servizio.