ARRESTATI CON 2 KG DI HASHISH A MOSCIANO SANT'ANGELO

GIULIANOVA. I carabinieri di Giulianova hanno sequestrato circa due chili di hashish suddivisi in ovuli con i marchi Ferrari e Barcellona Calcio, forse per distinguere la purezza della droga (gli esami lo certificheranno). I 200 ovuli sono stati trovati a bordo di una Citroen C2, proveniente dal Piemonte, sabato scorso, al casello di Mosciano Sant'Angelo. Da un'intercapedine e' saltata fuori la droga destinata probabilmente al mercato locale e diversi pezzi da 20 euro falsi. In manette sono finiti due incensurati Omar Bello, 40 anni colombiano e Fagundo Ignacio Pintiado, 20, uruguaiano.