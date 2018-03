DONNA SI LANCIA DAL QUINTO PIANO DELL’OSPEDALE DE L’AQUILA

L’AQUILA. Si e' suicidata lanciandosi da una finestra al quinto piano del reparto di Medicina dell'ospedale "San Salvatore" dell'Aquila, dove era ricoverata. La vittima e' una donna 49 anni, sposata, dell'Aquila, che ha attuato l'estremo gesto all'alba di stamani, intorno alle 5. Da quanto si apprende addosso aveva un biglietto di scuse nel quale sarebbero spiegati i motivi del suicidio. Sull'accaduto la Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta. Il marito si e' precipitato subito sul posto, il che farebbe ipotizzare che l'uomo sia stato avvertito dalla moglie circa le sue intenzioni. Intanto anche la direzione generale e sanitaria si e' riunita con i primari per fare chiarezza sull'accaduto. Dalle prime notizie non pare che la donna fosse affetta da problemi psichici. Il suo ricovero si era reso necessario per questioni legate a complicanze disturbi gastrointestinali