TAMPONAMENTO CON 3 AUTO AD ALBA ADRIATICA, 2 FERITI

ALBA ADRIATICA. E' di due feriti un tamponamento tra tre auto avvenuto sulla statale 16 Adriatica ad Alba Adriatica. A causa dell'inciente - fa sapee l'Anas - e' provvisoriamente in vigore il senso unico alternato della circolazione all'altezza del km 397,100 ella stessa statale. Sul posto sono presenti le squadre dell'Azienda, della Polizia locale e dei vigili del fuoco per la gestione della viabilita' e per rimuovere le vetture incidentate, al fine di ripristinare la regolare circolazione il prima possibile.