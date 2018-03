NUOVE CORSE A 10 EURO SULLA PESCARA-ROMA NO STOP

TRASPORTI. ABRUZZO. Dal 16 febbraio la rete di servizi Pescara-Roma no stop, gestita in pool dalle aziende Arpa-Di Fonzo Di Febo Capuani, si arricchisce di nuove corse feriali in aggiunta a quelle già in esercizio: da lunedi, infatti, da Pescara alle 11,55 parte un bus con arrivo alla Capitale alle 14,20. Il pomeriggio da Roma, due nuove corse, alle 16,30 ed alle 19,00 con arrivi rispettivamente alle 18,50 ed alle 21,20. Da lunedi prossimo, inoltre, sarà possibile richiedere o rinnovare gratuitamente la tessera Roma Bus Card valida per 6 mesi, per viaggiare su tutte le corse Pescara-Roma no stop esercite dal pool Arpa-Di Fonzo-Di Febo Capuani. La tessera gratuita sarà rilasciata dalla biglietteria Sistema di Pescara, oppure si potrà richiedere compilando un apposito modulo disponibile a bordo dei bus, in alternativa sul sito web www.romabuscard.it La tessera è nominativa, non cedibile e va esibita a ogni richiesta del personale di bordo, unitamente al titolo di viaggio. Dalla prossima settimana entreranno in vigore anche modifiche di orari sulla Pescara-Roma no stop consultabili sul sito web Arpa