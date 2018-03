CARNEVALE IN PIAZZA A SAN SALVO

SAN SALVO. Domenica grandi e piccini tutti in piazza a San Salvo per la “Festa di Carnevale”, organizzata dagli assessorati alla Cultura e alle Attività Produttive, in collaborazione con la Pro Loco. Dalle 15 in poi ci saranno tante sorprese ad attendervi in piazza Papa Giovanni XXIII e Piazza San Vitale, nel centro storico della città. Il programma prevede la presenza del gruppo musicale per bambini “Cartoni animati”, mini quad, tanta animazione, un punto truccabimbi oltre a poter ricevere gratis zucchero filato e popcorn. La “Festa di Carnevale” avrà inizio domani mattina con la decima edizione del “Trofeo Carnevale”, gara ciclistica amatoriale organizzata dal Velo Club San Salvo, e patrocinato dall’Amministrazione comunale. La partenza è prevista per le ore 9.30 su un circuito di 3 km che verrà ripetuto per 17 volte a San Salvo Marina.