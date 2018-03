PENNE. SI SENTE MALE IN STRADA DOPO LA SBORNIA: IN OSPEDALE 16ENNE

PENNE. Un sedicenne la notte scorsa é stato ricoverato in ospedale a Penne per abuso e intossicazione da sostanze alcoliche. Intorno all'una e trenta, nel centro vestino, il giovane, che era in compagnia di amici si é sentito improvvisamente male lungo le strade del centro storico, tanto da costringere i coetanei, anche loro minorenni a dare l'allarme alla sala operativa del 118. Immediato l'intervento dei sanitari che hanno soccorso e sottoposto alle prime cure il sedicenne trasportato poi all'ospedale civile 'S. Massimo' in condizioni non gravi. Dell'accaduto sono stati informati i carabinieri della locale Compagnia.