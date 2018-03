DIPENDENTE STAZIONE SERVIZIO RAPINATO DI 41 MILA EURO

GIULIANOVA. Il dipendente di un punto di distribuzione di gas metano per auto a Giulianova, sulla Ss80 all'altezza della frazione di Colleranesco, e' stato rapinato nella tarda mattinata di oggi da due banditi con il volto coperto. I due rapinatori si sono affiancati con la loro auto (un'utilitaria bianca) a quella su cui viaggiava il lavoratore, hanno esploso un colpo di pistola per intimidirlo e poi gli hanno sottratto una busta con 41mila euro in contanti. Infine, sono fuggiti. Indagano i carabinieri di Giulianova.