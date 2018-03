IL CARNEVALE DI ROSETO

ROSETO. La 3° edizione del Carnevale “Città delle Rose” si svolgerà martedì 17 febbraio, a partire dalle ore 14:30 e fino a sera, tra piazza della Repubblica, il Lungomare Celommi ed il Palamaggetti che, anche quest’anno, ospiterà il “Carnevale dei Bambini”.

Come tradizione oramai consolidata la manifestazione rosetana ospiterà anche delle delegazioni provenienti da Notaresco e Morro d’Oro, grazie alla collaborazione instaurata da anni con le Pro-Loco dei due comuni vicini che “invaderanno” pacificamente la “città delle rose” coi propri festanti gruppi e la loro allegria. Ovviamente le associazioni, le scuole ed i gruppi di Roseto degli Abruzzi non saranno da meno e renderanno visita, nel pomeriggio di domenica 15 febbraio, alle due Pro-Loco partecipando alle sfilate e alle feste organizzate presso i due comuni.

Alle 15:00 la carovana si sposterà verso il lungomare centrale, passando per il sottopasso di via Conti, in direzione piazza Ponno (Rotonda Nord) e da qui partirà la sfilata sul Lungomare Celommi. Arrivati alla Rotonda Sud la sfilata prenderà il sottopasso di via Filippone Thaulero e proseguirà lungo via De Gasperi, via Manzoni, via Rubicone e da lì il corteo terminerà direttamente al Palamaggetti dove si svolgerà il tradizionale Carnevale dei Bambini. Qui come sempre la festa sarà dedicata ai più piccoli con musica, spettacoli, animazione. In caso di maltempo l’intera kermesse si svolgerà all’interno del Palamaggetti. Per la durata della sfilata il lungomare centrale e le vie menzionate saranno interdette al traffico.