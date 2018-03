MONTESILVANO. CARNEVALE, MARTEDÌ 17 FEBBRAIO FESTA SU VIA D’ANNUNZIO

MONTESILVANO. Zucchero filato, dolci tipici, coriandoli, palloncini e truccabimbi. Ci sono tutti gli ingredienti per la “Festa di Carnevale per bambini” che si terrà martedì 17 febbraio a partire dalle 15. L’iniziativa, licenziata oggi dalla Giunta del Comune di Montesilvano, è stata organizzata da alcuni commercianti di via D’Annunzio che per l’occasione si trasformeranno in animatori per piccini. Si tratta del Bosco Incantato, Senza Glutine, Bar D’Annunzio, Punto e Virgola, Vincenzo Acconciature, Betting Win 2 e Fruttilandia. A fine giornata verrà premiata la mascherina di Carnevale più bella.

Nella giornata di martedì, dunque, a partire dalle 14, fino a conclusione evento, verrà chiusa al traffico via D’Annunzio nel tratto compreso tra via Benedetto Croce e via Ovidio.