CARNEVALE DI PESCARA: GLI APPUNTAMENTI

Pescara. Sarà ripartito su tre giorni il calendario degli appuntamenti di Carnevale a cura dell’assessorato a Turismo e Grandi Eventi, si comincia domenica, si arriva a martedì con maschere, musica e divertimento.

Domenica 15 febbraio doppio evento in piazza Salotto: la mattina dalle 11 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 18, intrattenimento su piazza Salotto con mascotte e maschere fra cui Minnie, Topolino, Peppa Pig, il pappagallo di Rio, e maschere come la Principessa di Frozen, le Winxs, il Pirata dei caraibi e , Spiderman. Nel pomeriggio si svolgerà una piccola sfilata sulkla piazza.

Lunedì 16 e martedì 17 l'Urban Box di piazza Salotto diventerà una casa ludica per i bambini dove ci sarà animazione e verranno truccati, il tutto gratuitamente. L’urban box rimarrà aperto anche martedì dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio dalle 16 alle 20.

Martedì 17 febbraio dalle ore 18,30, cinema Sant’Andrea, si svolgerà il Festival Mascherina d'Oro, i partecipanti canteranno e suoneranno dal vivo con l’Orchestra dell’Accademia delle Arti del maestro Antonio Cericola. Si tratta di un Festival a partecipazione gratuita, aperto ai bimbi dai 3 anni in su. Sul palco si esibirà il Coro delle voci bianche dell'Accademia, con il coro polifonico degli adulti, in tutto 150 interpreti fra adulti e bimbi.