GIULIANOVA. RICONSEGNATO AL COMUNE L'EX PALAZZO DI GIUSTIZIA

GIULIANOVA. E' stata effettuata da parte dell'Amministrazione giudiziaria la riconsegna al Comune dell'immobile di via Cerulli già sede del Palazzo di giustizia.

«Finalmente – dichiara il sindaco Francesco Mastromauro – il Comune è tornato nella piena disponibilità del complesso, compresi alcuni beni mobili tuttora presenti negli ambienti dell'ex Palazzo di giustizia. I vasti ambienti dell'ex palazzo di Giustizia entro la fine di questo primo semestre accoglieranno le sedi, oggi in affitto, della Julia Reti, della Julia Servizi, dell'Ambito Sociale Tordino, dell'Ufficio Europa, dell'Avvocatura Civica e dell'Informagiovani così risparmiando –secondo le stime del Comune- circa 100 mila euro, che è la cifra annua dovuta per le locazioni.