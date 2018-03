COMUNALI CHIETI: UMBERTO DI PRIMO CANDIDATO SINDACO COALIZIONE DI CENTRODESTRA

CHIETI. Si é tenuta ieri sera presso la sede di Forza Italia, una riunione della coalizione di centrodestra composta dai rappresentanti regionali e provinciali di Forza Italia, NCD UDC e Fratelli d'Italia per decidere sulla scelta del candidato sindaco della città di Chieti. Tutte le formazioni politiche hanno convenuto che il sindaco in carica, Umberto Di Primio, debba essere confermato per un secondo mandato. I risultati ottenuti dall'amministrazione comunale rappresentano la spinta migliore per una campagna elettorale che metta in evidenza i tantissimi obiettivi raggiunti in questi anni. Ai partiti presenti alla riunione si uniranno le liste civiche presenti ed alleate alla coalizione di centro destra che hanno già dichiarato l'adesione alla ricandidatura del sindaco Umberto Di Primio.