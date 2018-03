UNA SCUOLA PER L'AREA TRIGNINA, SINDACI CHIAMANO GOVERNATORI

ABRUZZO. Sette comuni - tre abruzzesi e quattro molisani - chiedono un incontro urgente ai presidenti delle Regioni Abruzzo e Molise, Luciano D'Alfonso e Paolo di Laura Frattura, per la realizzazione di un polo scolastico intercomunale in area trignina. Insieme alla Casa della Salute che sorgerà nella stessa zona, si tratta dei primi passi concreti per la costituzione della Marca Trignina, parte della più ampia Marca Adriatica. I Comuni interessati sono i molisani Roccavivara, Montefalcone nel Sannio, Montemitro, San Felice del Molise e gli abruzzesi, Celenza sul Trigno, Torrebruna e San Giovanni Lipioni. «Pur in presenza di strutture scolastiche dislocate nei Comuni che in alcuni casi presentano anche livelli di funzionalità accettabili, ma non consentono di migliorare il servizio eliminando tutte le criticità tipiche delle strutture disperse sul territorio, i Comuni suddetti si sono impegnati a lavorare per realizzare una nuova struttura scolastica, con caratteristiche innovative, al fine di offrire una offerta formativa di elevata qualità».