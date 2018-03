CORSO DI SPELEOLOGIA A CHIETI

IL CORSO. CHIETI. Corso di speleologia di I° livello e visite gratuite alla via tecta di Palazzo de’Mayo – Corso Marrucino –Chieti dal 23 marzo al 5 maggio 2015. Per informazioni ci si può rivolgere alla sede dell’associazione sita in via Galiani,15 (quartiere Santa Maria) - Chieti il lunedì e giovedì dalle 21,30 alle 22,30, consultare il sito web speleoclubchieti.it e digitare su “corsi ” o telefonare ai numeri 349-8177334, 347-3041367, 380-4350579. Sono previste lezioni in sede e uscite nelle grotte di Abruzzo, Marche ed Umbria. Le lezioni saranno tenute da qualificati Istruttori e Aiuto Istruttori della Società Speleologica Italiana; tutti gli iscritti godranno di apposita copertura assicurativa.