PARCO COSTA TEATINA PRESENTAZIONE BOZZA PERIMETRAZIONE

ABRUZZO. «Rispondendo alla richiesta avanzatami dell’Associazione Costituente per il Parco della Costa Teatina, domani, 13 febbraio, alle ore 16.00, presso i locali siti al 2° piano della Provincia di Chieti sarò a disposizione di quanti vogliano conoscere il risultato del mio lavoro in qualità di Commissario ad acta nominato dalla Presidenza del Consiglio».

Lo ha annunciato Giuseppe De Dominicis aggiungendo che «seppur in forma non definitiva ma ancora provvisoria, in quanto è tuttora in corso un lavoro di approfondimento puntuale sui confini di perimetrazione, in quella occasione verranno illustrate le tavole di una prima proposta di perimetrazione del Parco della Costa Teatina».