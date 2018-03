BRUXELLES: D’ALFONSO DESIGNATO AL BUREAU COMITATO REGIONI

ABRUZZO. Il presidente della Giunta regionale, Luciano D’Alfonso, è stato designato con il sindaco di Torino, Piero Fassino, componente dell’Ufficio di presidenza del Comitato delle regioni d’Europa, all’unanimità delle rappresentanze territoriali presenti. La notizia è stata resa nota dallo stesso Presidente nella serata di ieri, impegnato a Bruxelles nelle operazioni di ridefinizione delle strutture politiche.

«Sono molto soddisfatto – ha commentato il Presidente – per l’unanime consenso sul mio nome in un Organismo europeo costituzionalmente rilevante». D’Alfonso ha anche comunicato la elezione del presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, quale presidente del gruppo Pse delle Regioni, e del sindaco di Catania, Enzo Bianco, quale capo delegazione del Cdr. Il Comitato delle regioni è composto da 353 membri, espressioni di 28 paesi. L’organismo garantisce le amministrazioni locali e regionali nella legislazione comunitaria. Per oggi sono attese le nomine ufficiali.