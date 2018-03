PESCARA, DEGRADO CONDOMINIO POPOLARE DI VIA LAZIO

PESCARA. Ieri mattina il sindaco Marco Alessandrini ha effettuato un sopralluogo presso il fabbricato di via Lazio a Montesilvano, in cui si trovano 59 alloggi di proprietà del Comune di Pescara. Al sopralluogo hanno partecipato inoltre l’assessore alle Politiche della casa Adelchi Sulpizio e il dirigente del Settore Lavori Pubblici Pierpaolo Pescara.

«Abbiamo riscontrato una situazione grave, sia in ordine allo stato del fabbricato, che riguardo al degrado diffuso – racconta l’assessore Adelchi Sulpizio - Il Comune di Pescara farà la propria parte impiegando risorse per la messa in sicurezza del fabbricato condominiale, che verranno decise di concerto con gli altri proprietari. Una volta messa in sicurezza la palazzina, potrà essere anche valutato lo stato di consistenza dell’immobile e tutte le possibili ipotesi, sia a tutela dell’incolumità delle persone, sia assicurare il decoro dell’abitato che oggi non è garantito. Nei prossimi giorni incontreremo anche il sindaco di Montesilvano Francesco Maragno con il quale condivideremo le iniziative relative al futuro della struttura».