FRANA MONTESILVANO, VIA TOGLIATTI RIAPRE AL TRAFFICO

MONTESILVANO. Via Togliatti riapre al traffico. E' quanto stabilito in un'ordinanza firmata ieri dal vicesindaco Ottavio De Martinis. Sulla strada provinciale che porta a Montesilvano Colle, sabato si era verificato un importante evento franoso che aveva coinvolto anche una porzione del manto stradale.

L'ordinanza fa seguito ad una nota della Provincia di Pescara contenente il parere tecnico positivo alla riapertura. Per il transito è stato disposto il senso unico alternato, il limite massimo di velocità di 30 km/h e il divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 3,5 t.

«Le operazioni per la messa in sicurezza della frana – ricorda l’assessore ai Lavori Pubblici Valter Cozzi – sono state eseguite già nella giornata di sabato dai tecnici della Provincia e dai Vigili del Fuoco. Sono stati tagliati 7 alberi e realizzato un cordolo di contenimento. Via Togliatti era stata già interessata da altri tre movimenti franosi durante l'alluvione del 2012. Proprio per questo abbiamo proposto una riperimetrazione della Carta della Pericolosità da Frana del Piano di Assetto idrogeologico, richiedendo l’inserimento di Via Togliatti al fine di ottenere finanziamenti relativi agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. È fondamentale – conclude Cozzi – avviare interventi significativi che possano risolvere definitivamente una situazione troppo preoccupante».