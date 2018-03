LAVORI ULTIMATI: DUE NUOVE SALE OPERATORIE IN FUNZIONE A TERAMO

SANITA’. TERAMO. Il Gruppo Operatorio dell’Ospedale di Teramo si arricchisce di due nuove sale, due posti letto di assistenza post-operatoria intensiva (Recovery Room, cioè una stanza attrezzata con tutti gli strumenti idonei affinché la ripresa delle funzioni vitali e il recupero della coscienza avvengano nella maniera più confortevole e sicura possibile) e due “magazzini”.

Dunque il Gruppo Operatorio oggi è formato complessivamente da 8 Sale, più gli ambienti accessori.

In particolare, i due magazzini – logisticamente organizzati in modo da ottimizzare i tempi di tutte le attività che orbitano attorno al paziente – oltre a contenere il materiale in uso alle sale, contengono due armadi elettronici che, attraverso un collegamento diretto con il Servizio ospedaliero di Farmacia, consentono di effettuare il giusto stoccaggio di tutto il materiale, che viene così tempestivamente reintegrato senza necessità di grosse scorte, nonché il monitoraggio informatico di tutte le scadenze (dei farmaci o di altri dispositivi sanitari).