AMBITO SOCIALE TORDINO: DINO MACERA NUOVO PRESIDENTE

GIULIANOVA. Il Consorzio Ambito Sociale Tordino ha un nuovo Consiglio d'Amministrazione. I sindaci di Giulianova, Mosciano Sant'Angelo e Bellante, rispettivamente Francesco Mastromauro, Giuliano Galiffi e Mario Di Pietro, dopo aver valutato i curricula pervenuti a seguito di apposito avviso pubblico scaduto il 26 gennaio scorso, hanno nominato i tre nuovo componenti del Consiglio d'amministrazione. Si tratta di Dino Macera, contestualmente nominato presidente, Romolo Gaudini e Daniela D'Alessandro. In base all'avviso si richiedeva ai candidati il possesso dei requisiti di compatibilita' ed eleggibilita' alla carica di consigliere comunale ed una speciale competenza tecnico-amministrativa o amministrativa per studi compiuti, per funzioni svolte presso Consorzi, Aziende Pubbliche e private, per Uffici ricoperti nei settori della gestione dei Consorzi e delle attivita' socio-assistenziali. I componenti del Consiglio di Amministrazione rimarranno in carica quattro anni e, comunque, fino alla nomina del nuovo Cda. Non verra' corrisposta alcuna indennita' di funzione ma esclusivamente un gettone di presenza ed il rimborso di eventuali spese di viaggio.