UNIVERSITA’ TERAMO, CROLLA CONTROSOFFITTO NEL BAGNO, NESSUN FERITO

CRONACA. TERAMO. Questa mattina uno dei bagni di giurisprudenza si presentava in condizioni critiche: controsoffitto completamente crollato a causa di infiltrazioni d'acqua ed evidente scarsa manutenzione.

L’Udu Teramo torna a ribadire che la sicurezza di studenti e personale debba venire prima di tutto.

«Non servono proclami se poi rischiamo che il soffitto ci crolli in testa», denuncia il coordinatore Andrea Core. «Anche questa volta, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito ma cosa si sta aspettando per correre ai ripari? Che qualcuno si faccia davvero male? O forse le precedenze sono altre, come ci è stato più volte risposto a seguito delle sollecitazioni da noi avanzate. Basta fare una passeggiata sui corridoi e nelle varie stanze per rendersi conto che la situazione è uguale, o molto simile, ovunque».