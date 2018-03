DETENZIONE ARMI, PRESENTAZIONE CERTIFICATO MEDICO ENTRO IL 4 MAGGIO

L’AVVISO. ABRUZZO. Stanno per scadere i termini imposti dal Decreto Legislativo n. 121 del 29 Settembre 2013, nel quale è stato disposto che entro il 04 maggio 2015 “chi detiene armi deve presentare un certificato medico di idoneità psico-fisica alla detenzione, rilasciato dalla ASL o da un Ufficiale Medico appartenente alle Forze Armate o di Polizia”. Sono esentati dall’obbligo di presentazione coloro che nei sei anni antecedenti all’entrata in vigore del decreto, abbiano già consegnato il certificato al momento della richiesta di una Licenza di Porto d’Armi o di un Nulla Osta Acquisto Armi. Coloro i quali, alla data di scadenza indicata, non avranno presentato il certificato medico (che va presentato agli stessi Uffici della Polizia/Carabinieri ove era stata presentata la denuncia di detenzione delle armi), riceveranno una diffida a presentare il certificato entro 30 giorni, trascorsi i quali l’Autorità dovrà avviare procedimento finalizzato all’emissione del divieto di detenere armi.