PESCARA. RIAPERTURA AL TRAFFICO DI VIA TOGLIATTI E DEL PONTE DI MANOPPELLO

PESCARA. Alle ore 12 circa di questa mattina sarà riaperta al traffico via Togliatti, la strada provinciale che collega Montesilvano Colle con Montesilvano Marina. L’arteria era stata chiusa nei giorni scorsi a causa di una frana, provocata dalle intense piogge, che aveva coinvolto parte della carreggiata. Domani alla stessa ora sarà riaperto alle auto anche il ponte di Manoppello, sulla strada provinciale 57 (Rosciano-Manoppello), chiuso il 23 gennaio scorso con un’ ordinanza dopo aver constatato l'elevato rischio a cui erano esposte le strutture portanti che affondano nel letto del fiume.

Dopo aver eseguito le prove di carico, che hanno dato esito positivo, domattina, sempre intorno alle ore 12, il viadotto automobilistico sarà riaperto al transito.

«Al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti e non peggiorare le condizioni dell’opera, però», ha spiegato il presidente Di Marco, «abbiamo deciso di riaprire con un limite di carico. Il tutto, in attesa di poter procedere con interventi strutturali. Ringrazio tutti i tecnici e il personale dell’ufficio viabilità per la solerzia con cui hanno risolto le due questioni che per giorni hanno creato notevoli disagi all’intera viabilità del territorio».