PIANELLA: AL VIA LA VENDITA DI 10 ALLOGGI POPOLARI COMUNALI

PIANELLA. E’ stato pubblicato il bando per l’alienazione di dieci unità immobiliari di proprietà del comune di Pianella. Gli alloggi, di edilizia economica e popolare, saranno assegnati a mezzo di asta pubblica come definito nel programma triennale delle opere pubbliche e nel piano di alienazioni e valorizzazioni, approvati dal consiglio comunale.

Gli alloggi sono collocati nel centro urbano, precisamente due in Via Verrotti e otto in Via S.Nicola, e saranno assegnati a chi formulerà la migliore offerta in aumento rispetto al valore posto a base d’asta, prevedendo un’offerta distinta per ciascun lotto. La scadenza del bando è prevista per il prossimo 12 maggio.

«Con questa iniziativa – afferma il sindaco Sandro Marinelli - si cerca di andare incontro alla diffusa esigenza di poter acquistare un immobile a condizioni particolarmente favorevoli e, contemporaneamente, si genera un necessario flusso di liquidità nelle casse comunali, sempre più martoriate da tagli del governo centrale e dalla onerosa operazione di pagamento dei debiti cumulati negli anni passati».

«I locatari potranno esercitare il diritto di prelazione, aggiunge l’assessore al patrimonio Faieta, in tal modo consentiremo l’acquisto prioritario da parte di coloro che, spesso, risiedono negli immobili da molti anni».