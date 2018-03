LUCA ABETE DI ‘STRISCIA LA NOTIZIA’ ALL’UNIVERSITÀ DE L’AQUILA

CRONACA. L’AQUILA. Giovedì 12 febbraio, dalle 9,30 alle 18.00 il #NonCiFermaNessuno Tour farà tappa all’Università degli Studi dell’Aquila, per una giornata all’insegna delle opportunità lavorative per i giovani abruzzesi. L’inviato di Striscia La Notizia Luca Abete è ideatore e testimonial dell’evento itinerante. Negli spazi espositivi allestiti nel Blocco 0 (edificio “Alan Turing”) del Polo Universitario di Coppito, gli studenti potranno effettuare colloqui conoscitivi con le aziende partner del Tour e lasciare il proprio curriculum vitae. Alle 11.00 presso l’aula magna del Blocco Zero (Polo universitario di Coppito) Abete incontrerà gli studenti e racconterà la sua esperienza lavorativa. Radio 105, radio ufficiale del Tour, darà ai giovani più creativi la chance di contribuire alla creazione di un nuovo format radiofonico che andrà in onda nell'estate del 2015. Sempre nel corso gli studenti potranno registrare una testimonianza video con i loro sogni e speranze. Ai partecipanti alla tappa sarà chiesto di compilare i questionari redatti dal Centro di Ricerche ImpreSapiens dell’Università La Sapienza di Roma, che forniranno un identikit aggiornato degli universitari italiani. La partecipazione alla tappa è libera.