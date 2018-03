ABRUZZO, ANAS: CHIUSURA NOTTURNA PER GALLERIA “I PIANACCI”

MONTESILVANO. L’Anas comunica che sulla strada statale 714 “Tangenziale di Pescara”, dalle ore 22:00 di mercoledì 11 febbraio alle ore 06:00 di giovedì 12 febbraio 2015, si svolgeranno alcuni lavori agli impianti tecnologici all'interno della galleria “I Pianacci”, nel comune di Montesilvano, in provincia di Pescara.

Per consentire lo svolgimento degli interventi, nella suddetta fascia oraria la strada statale 714 “Tangenziale di Pescara” sarà chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra il km 0,000 (svincolo “SP Montesilvano Colle”) e il km 2,400 (svincolo “SS714 Dir").



Durante la chiusura il traffico sarà deviato sulla viabilità urbana.